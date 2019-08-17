Aydın'da 225 litre sahte içki ele geçirildi

17.08.2019 14:39

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 225 litre sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesindeki sahte içki üretimi yapılan bir depoya operasyon yaptı.

Operasyonda şüpheli E.Ç gözaltına alındı.

Adresteki aramada, damacana ve şişe içerisinde 225 litre sahte alkol, 2 üretim kazanı ile sahte alkol yapımında kullanılan çok sayıda aparat ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA