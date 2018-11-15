Aydın'da 221 Genç Çiftçinin Hayvanları Dağıtılmaya Başlandı

Kırsal Kalkınma destekleri kapsamında Aydın'da 2018 yılı içerisinde tahsis edilen 221 projede yer alan genç çiftçilerin hayvanları dağıtılmaya başlandı.

Genç Çiftçi Hayvancılık projeleri kapsamında 2018 yılında Aydın'da 91 adet büyükbaş sığır, 4 adet büyükbaş manda, 50 adet küçükbaş koyun, 40 adet arı yetiştiriciliği ve bal üretimi ve 36 adet bitkisel üretim şeklinde 221 genç çiftçi, 6 milyon 630 bin TL hibe almaya hak kazandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2018 yılı, Büyükbaş -Sığır Yetiştiriciliği projesi kapsamında 455 adet hayvanın seçim işlemleri tamamlanmış, İl genelinde dağıtım başlanmıştır. Efeler, Germencik, İncirliova, Çine, Karpuzlu, Didim, Köşk, Kuşadası, Söke ilçelerimize ortalama 08-15 aylık simental melezi, montofon melezi ve kültür ırkları olmak üzere 265 adet büyükbaş sığır sağlıklı olarak 53 genç çiftçilerimize teslim edilmiştir. Diğer 38 genç çiftçimize ait 190 adet büyükbaş sığır dağıtımına önümüzdeki günlerde devam edilecektir. Küçükbaş koyun projesi kapsamında ise 50 genç çiftçimize ait 1700 hayvanın seçim işlemleri başlamış olup, seçim işlemlerinin tamamlanması ile dağıtım gerçekleştirilecektir. Ayrıca, 40 arıcımıza 1600 adet arılı kovan dağıtım gerçekleştirilmiş, 6 adet kanatlı projesi ve 30 adet bitkisel üretim projesi faaliyete başlamıştır. 2016 yılında 198 genç çiftçimize 5 milyon 940 bin TL, 2017 yılında 213 genç çiftçimize 6 bin 390 TL ve 2018 yılında ise 221 genç çiftçimize 6 milyon 630 bin TL hibe yardımı yapılmıştır.

2018 yılı sonu itibariyle, 2016-2017 ve 2018 yılları arasında yürütülen, genç çiftçi projesi kapsamında ilimize 1753 adet büyükbaş, 4314 adet küçükbaş, 3720 adet arılı kovan dağıtılmış, 34 adet kanatlı tesis yapımı gerçekleştirilmiş, 80 adet bitkisel üretim projesi üretime başlamış toplam 632 genç çiftçimize toplam 18 milyon 960 bin TL hibe dağıtılarak ilimizin hayvancılık ve bitkisel üretimine katkı sağlamıştır" denildi. - AYDIN