Aydın'da 22 bin araca 8 milyon lira ceza kesildi

08.11.2019 14:46 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:51

Aydın'da, geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde yapılan denetimlerde kusurlarından dolayı 22 bin 52 araca 8 milyon 191 bin 315 TL ceza kesildi.



Aydın'da trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2019 yılı Ekim ayı içerisinde toplam 163 bin 585 araç kontrol edildi. Bu araçlardan kusurlu bulunan 22 bin 52 araca 8 milyon 191 bin 315 TL para cezası tatbik edildi.



Ekim ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu 287 sürücü trafikten men edildi. Kusurlarından dolayı 642 sürücünün ehliyetine el konulan denetimlerde, 2 bin 592 araç trafikten men edildi.



Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2019 Ekim ayı içerisinde Aydın ili sınırlarında maddi hasarlı 246, yaralamalı 337, ölümlü 3 olmak üzere toplam 586 trafik kazası meydana geldi. 445 kişinin yaralandığı kazalarda, 3 kişi de hayatını kaybetti. - AYDIN

Kaynak: İHA