Aydın'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 21 düzensiz göçmen yakalandı.

14.02.2020 10:32 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:04
Aydın'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

'ın ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, Tekağaç Burnu açıklarında görülen lastik botu durdurdu.

Bottaki aralarında çocukların da bulunduğu 1 Suriye, 20 Filistin uyruklu 21 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Kıyıya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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