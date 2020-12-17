Aydın'da 21 bin 700 adet erkenci kayısı fidanı dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Aydın'da 21 bin 700 adet erkenci kayısı fidanı dağıtıldı

17.12.2020 09:51 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:55
Aydın'da 21 bin 700 adet erkenci kayısı fidanı dağıtıldı

Aydın'da meyve çeşitleri yetiştiriciliğinin arttırılması amacıyla düzenlenen proje kapsamında 12 ilçede 49 çiftçiye 21 bin 700 adet erkenci kayısı fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Aydın'da meyve çeşitleri yetiştiriciliğinin arttırılması amacıyla düzenlenen proje kapsamında 12 ilçede 49 çiftçiye 21 bin 700 adet erkenci kayısı fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, Aydın'ın özellikle Köşk ve civar ilçelerinin çekirdekli meyve yetiştirmeye müait havzalar olduğunun ifade ederek, "İlimizdeki mevcut potansiyeli değerlendirmek amacıyla özellikle erkenci meyve çeşitleri yetiştiriciliğinin artırılması için bu proje hayata geçirilmesi planlanmıştır. Bu amaçla, 2019 yılında 625 bin TL bütçeli kayısı fidanı alımı projesi başlatıldı. Fidanların çeşidi ve özelliği itibariyle Bademli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından sözleşme kapsamında 2020 yılında yetiştiriciliği yapılmıştır. Proje kapsamında dağıtım, üst sınırı 15 dekar olmak üzere planlanmış ve kapama bahçe tesis etme şartıyla üreticilere fidan tahsis çalışmaları yapılarak 2020 yılı Aralık ayı itibariyle üretilen fidanlar çiftçilere teslim edilmiştir. Dağıtımı yapılan fidanlar Mikado ve Mogador çeşitleri olup, Nisan ayının son haftasıyla Mayıs ayının ilk haftasında hasada gelen, iç ve dış piyasada aranan, piyasa değeri yüksek turfandacı çeşitlerdir. Çeşitler ıslah edilerek yeni tescillenmiş olup, dekara verimi 3-4 ton aralığındadır. Sultanhisar, Köşk ilçeleri başta olmak üzere 12 ilçede 49 çiftçimize 21.700 adet fidan dağıtımı yapılmıştır. Toplam bütçesi 625 bin TL olan Projenin, 500 bin TL'si Devlet bütçesinden, 125 bin TL'si ise üreticilerimiz tarafından karşılanmıştır. Üreticilerimize hayırlı olsun" dedi. - AYDIN

Aydın'da 21 bin 700 adet erkenci kayısı fidanı dağıtıldı
Aydın'da 21 bin 700 adet erkenci kayısı fidanı dağıtıldı
Aydın'da 21 bin 700 adet erkenci kayısı fidanı dağıtıldı
Aydın'da 21 bin 700 adet erkenci kayısı fidanı dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Samsatlı çiftçilere 20 bin adet nar fidesi dağıtıldı
Samsatlı çiftçilere 20 bin adet nar fidesi dağıtıldı
Büyükşehir Ulaşım AŞ'den Hatay'a 700 fidan
Büyükşehir Ulaşım AŞ'den Hatay'a 700 fidan
Isparta'da bu yıl 42 türde 6 milyon 500 bin adet fidan üretildi
Isparta'da bu yıl 42 türde 6 milyon 500 bin adet fidan üretildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump İlham Aliyev Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Haluk Levent Nilgün Belgün
Spor Erol Bulut Fatih Terim Samet Aybaba Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Milli Çocuk Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın'da 21 bin 700 adet erkenci kayısı fidanı dağıtıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 09:55:46. #1.14#
title