Aydın'da "2023 Eğitim Vizyonu ve Eğitimde Dönüşüm" Konferansı

Aydın'da "2023 Eğitim Vizyonu ve Eğitimde Dönüşüm" konulu konferans düzenlendi.

Hidayet Sayın Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta, 2013 eğitim vizyonu felsefesi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, yeni teknolojiler ve eğitime yönelik güncel tehditler hakkında bilgi verildi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Başkent Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Servet Özdemir, eğitimde yeni bir bakış açısına ihtiyacın olduğunu söyledi.

Teknolojinin her geçen gün yenilendiğine dikkati çeken Özdemir, "Makineler insanlara emir veriyor. Okulu çocuklara hitap eden hale getirmeliyiz. Öğretmenleri kültürel hüzünden kurtarmalıyız. Öğrenme ekosistemi oluşturulursa Türk eğitim sistemi çok mesafe kat eder. Eğitime yeni bir gözle bakmalıyız. Finlandiya modeline gerek yok. Yeni bir gözle kendi eğitim sistemimizi oluşturalım." dedi.

Aile ve okul teorisinin iyi incelenmesi gerektiğini aktaran Özdemir, şöyle konuştu:

"Aile ve okul teorisi uyuşmalı. Eğitim sistemimiz girişimcilik ruhu vermiyor. Okul hayatın ta kendisidir. Diğer taraftan soru soran, araştıran ve farklı fikirleri olan öğrencilerin önünü açmamız lazım. Farklı çocukları cesaretlendirmeliyiz. Çocukların taleplerini yerine getirmek, haklarına saygı göstermek gerekiyor. Türk kültürünü, şarkısını, türküsünü, yörük kültürünü öğrencilerimize öğretelim. Çin'le Amerika'yla rekabet edeceğiz. Çocuğa ne kadar çok proje yaptırırsanız o kadar iyi. Öğretmen bir ekosistemdir, sınıftaki çeşitlilikten faydalanmalıdır."

Konferansa, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.