Aydın'da 2021-2022 Kış Tedbirleri toplantısı yapıldı

AYDIN (İHA) - Aydın'da İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu 2021-2022 Kış Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde ( Afad ) düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan başkanlık etti. Meteorolojik uyarılarda, beklenen olayların öncesinde muhtemel can ve mal zararlarının önlenmesi, müdahale çalışmalarının daha etkin ve verimli yapılabilmesi amacıyla kurum müdürlerinin katılımıyla düzenlenen değerlendirme toplantısında Aydın merkez ve ilçelerinde yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirler görüşüldü. AFAD İl Müdürü Ramazan Harman, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM), kış tedbirleri hazırlık çalışmaları, ulaşım, trafik, sağlık, güvenlik, eğitim, barınma, tarım ve hayvancılık, enerji ve haberleşme tedbirleri, vatandaşların uyarılması, bilgilendirilmesi ve yapılacak diğer çalışmalar hakkında sunum eşliğinde katılımcılara bilgiler verdi.

Toplantı kurul üyelerinin görüş ve önerilerini paylaşılmasının ardından sona erdi. - AYDIN