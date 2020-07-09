Aydın'da 2020 yılı sonuna kadar 100 bin konut ve iş yeri doğal gaza erişecek
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Aydın'da 2020 yılı sonuna kadar 100 bin konut ve iş yeri doğal gaza erişecek

Türkiye'nin en yaygın ikinci özel doğal gaz dağıtım şirketi olan ve 10 il ve 56 ilçede yaklaşık 1 milyon 400 bin aboneye doğal gaz konforu yaşatan Enerya Aydın'da 2020 yılı sonuna kadar yaklaşık 100 bin haneye doğal gaz ulaştıracağını belirtti.

Aydın'da 2020 yılı sonuna kadar 100 bin konut ve iş yeri doğal gaza erişecek
09.07.2020 10:13 | Son Güncelleme: 09.07.2020 10:16

Türkiye'nin en yaygın ikinci özel doğal gaz dağıtım şirketi olan ve 10 il ve 56 ilçede yaklaşık 1 milyon 400 bin aboneye doğal gaz konforu yaşatan Enerya Aydın'da 2020 yılı sonuna kadar yaklaşık 100 bin haneye doğal gaz ulaştıracağını belirtti.

Çalışmalarına yüzde 100 müşteri memnuniyeti ile devam ettiklerini belirten Enerya Aydın İşletme Müdürü Osman Ersöz "Firma olarak 'Büyüme odaklı, müşterilerine ve çalışanlarına değer katan, Türkiye'nin lider enerji markası olma' vizyonu ve 'insanların yaşam konforunu artırma' misyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Enerya olarak herkesin doğal gaz konforuna ulaşması için çalışıyoruz. Türkiye'de faaliyet gösterdiğimiz illerde yıllık 4 milyar metreküp gaz hacmimiz ve 14 bin kilometreye varan şebekemizle halkımıza hizmet veriyoruz. Son üç yılda şebekemizi yüzde 36 büyüttük" diyerek yaklaşık 1000 kişilik kadroları ile halka en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını söyledi.

"Aydın'da yıl sonuna kadar 6 ilçede 10 mahalle daha doğal gaza kavuşacak"

Aydın'da şu an itibariyle 51 mahallede 1097 kilometre doğal gaz hattı ile yaklaşık 200 bin kişinin doğal gaz konforu yaşadığını yıl sonuna kadar Aydın'da 100 bin konut ve iş yerine doğal gaz hizmeti götüreceklerini kaydeden Enerya Aydın İşletme Müdürü Osman Ersöz, "Aydın'da 6 ilçede bulunan 10 mahallede daha fizibilite çalışmalarımızı tamamladık. Bu çalışmalar doğrultusunda 2020 yılsonunda yaklaşık 100 bin aboneye ulaşmayı hedefliyoruz. Amacımız, tüm Aydınlıları doğal gaz konforuyla buluşturmak" diye konuştu.

Alt yapı çalışmalarında belediyelerle yakın iş birliğinde ilerlediklerini, pandemi sürecinde de gerekli tedbirleri alıp hiçbir hizmeti aksatmadıklarını kaydeden Ersöz, "Bir çok hizmeti de online veriyoruz. Abonelerimizin tüm abonelik işlemlerini online ortamdan da yapmalarını sağlıyoruz. Evden çıkmak istemeyen abonelerimiz müşteri hizmetleri ofislerinde yapabildikleri çoğu işlemi, 444 8 429 no'lu çağrı merkezimizden veya www.enerya.com.tr online işlemler sayfasından gerçekleştirebiliyorlar" dedi.

Tüketicilerin en çok merak ettiği doğal gazı en ekonomik kullanma yöntemleri hakkında da bilgi veren Osman Ersöz, "Doğal gaz demek temiz hava, sağlık ve ısınmada konforun yanı sıra evin bütçesine katkı demek. Aynı zamanda kömür, şofben ve tüp kullanımı gibi diğer ısınma yöntemleri ile kıyaslandığı zaman doğal gazın ev ekonomisine katkısı yadsınamaz. Doğal gaz tüketimini minimize etmek için öncelikle kullanımı sırasında kombi basıncını düzenli aralıklarda kontrol etmek gerekiyor. Radyatörlerin önünü eşya ile kapatmamak, evin kullanılmayan alanlarındaki radyatörleri kapatmak, oda termostatı kullanmak gibi önlemler ortalama yüzde 15 tasarruf sağlamanıza yardımcı önlemlerdir. Kapı ve pencerelerin PVC ya da çift cam olması, menfezlerin kapatılmaması, sıcak su borularının izole edilmesi de tasarruflu doğal gaz tüketimini sağlayacak unsurlardan birkaçı. Bunların haricinde kombiyi sık sık açıp kapatmamalıyız. Yılın farklı mevsimlerinde farklı fonksiyonlarından faydalandığımız kombilerin düzenli bakımı da oldukça önemli" diyerek Temmuz ayında abone olanlar için bağlantı bedelinde 4 taksit imkanı sunduklarını kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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