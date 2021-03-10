Aydın'da 201 bin korona aşısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aydın'da 201 bin korona aşısı yapıldı

10.03.2021 10:18 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:23
Aydın'da 201 bin korona aşısı yapıldı

Aydın genelinde korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 201 bin 616 aşı yapıldı.

Aydın genelinde korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 201 bin 616 aşı yapıldı.

Covid-19 ile mücadele kapsamında Aydın genelinde çalışmalar sıkı bir şekilde devam ederken, korona virüs aşı çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Aşı çalışmalarında birinci doz uygulanmasının yanı sıra ikinci doz aşılamalarına da başlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan anlık verilere göre Aydın'da bugüne kadar toplam 201 bin 616 kişiye korona virüs aşısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığın resmi internet sitesinde, 10 Mart Çarşamba günü verilerine göre ülke genelinde toplam 10 milyon 296 bin 207 aşı yapıldı. Türkiye aşı tablosuna bakıldığında ise Aydın'da 154 bin 432 kişiye birinci doz, 47 bin 184 kişiye de ikinci doz olmak üzere toplam 201 bin 616 aşı vuruldu.

Alınan tedbirler ile birlikte il genelinde başlayan kontrollü normalleşme sürecin ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklama da vatandaşların rehavete kapılmaması uyarısı yapıldı. - AYDIN

Aydın'da 201 bin korona aşısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Hakan Taşıyan Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Fatih Terim Caner Erkin Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın'da 201 bin korona aşısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 10:34:18. #1.16#
title