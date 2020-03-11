Aydın'da 20 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 20 yaşındaki genç evinde ölü bulundu.
11.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:22
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 20 yaşındaki genç evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Turan Mahallesi 366 sokakta ikamet eden Harun Çalışkan'ın odada hareketsiz yattığını gören ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine polis ve sağlık kipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Çalışkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kalp hastası olduğu öğrenilen Çalışkan'ın naaşı Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA