Aydın'da 20 gıda işletmesine 323 bin lira ceza kesildi

Aydın'da Mayıs ayı içerisinde yapılan denetimlerde mevzuata uygun davranmayan 20 gıda işletmesine 323 bin 787 TL cezai işlem uygulandı.

Aydın'da Mayıs ayı içerisinde yapılan denetimlerde mevzuata uygun davranmayan 20 gıda işletmesine 323 bin 787 TL cezai işlem uygulandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " Mayıs ayında gıda üretim yerlerine 180 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 1098 adet olmak üzere toplam, 1278 adet denetim gerçekleştirildi. Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme vs.ye istinaden il genelinde toplam 27 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 20 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 323 bin 787 TL'lik yasal işlem uygulandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Mayıs ayı içerisinde 224 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 1 milyon 416 bin 650,16 kg kuru incir, 77 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 923 bin 482,24 kg muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam, 301 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 2 milyon 340 bin 132,4 kg gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir. ALO Gıda 174 hattına, Mayıs ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 24 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 2 adet, üretim yeri ile ilgili 1, diğer 1 adet olmak üzere toplam 28 adet şikayet gelmiştir. Şikayetlerle ilgili olarak 16 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığımızın GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)'ne kaydedilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 154 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı