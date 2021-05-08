Aydın'da 2 otomobilin karıştığı arkadan çarpma şeklindeki kazada 3 kişi yaralandı
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Aydın'da 2 otomobilin karıştığı arkadan çarpma şeklindeki kazada 3 kişi yaralandı

Aydın'da 2 otomobilin karıştığı arkadan çarpma şeklindeki kazada 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin karıştığı arkadan çarpma şeklindeki kazada 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin karıştığı arkadan çarpma şeklindeki kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nazilli-Denizli Karayolu Hamzallı Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada Ömer T. idaresindeki 09 VK 046 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyreden Murat K'nin kullandığı 20 SS 444 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, sürücüler ile yolcu Hayal K. yaralandı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

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