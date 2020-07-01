Aydın'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aydın'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Aydın'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
01.07.2020 18:19 | Son Güncelleme: 01.07.2020 19:15

Aydın'ın Germencik ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sadettin Evren'in kullandığı 20 NB 625 plakalı otomobil, Aydın-İzmir Otoyolu Dağyeni Köprüsü mevkisinde, Mehmet Özkaya'nın kullandığı 09 ACH 396 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, Özkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer otomobilin sürücüsü Evren ile beraberindeki Seyfettin Fidan yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı Haber
Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest...
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi Haber
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Evinden cephanelik çıkan şahıs, 'koleksiyon yapıyorum' diyerek serbest kaldı Haber
Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak Haber
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi Haber
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi Haber
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları
Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye...
Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın
Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı
Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı! Yeni yaptırım istediler
Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı! Yeni yaptırım istediler
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
Yaz ortasında sıcaklar kavururken Süphan beyaza büründü
Yaz ortasında sıcaklar kavururken Süphan beyaza büründü
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı
F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı
Ünlü şarkıcı Keremcem ve sevgilisi Gazal, AVM'de objektiflere yansıdı
Ünlü şarkıcı Keremcem ve sevgilisi Gazal, AVM'de objektiflere yansıdı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
394 liraya kadar yükseldikten sonra düşüşe geçen altının gram fiyatı 388 liradan işlem görüyor
394 liraya kadar yükseldikten sonra düşüşe geçen altının gram fiyatı 388 liradan işlem görüyor
Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik
Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Ünlü golfçü Ian Poulter, gaz çıkarırken kameralara böyle yakalandı
Ünlü golfçü Ian Poulter, gaz çıkarırken kameralara böyle yakalandı
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi
Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi
Yunan basını yazdı: Türkiye 100 yıl sonra yeniden bölgesel güç haline geldi
Yunan basını yazdı: Türkiye 100 yıl sonra yeniden bölgesel güç haline geldi
Polisten kaçan lüks aracın kaza anı kameraya yansıdı
Polisten kaçan lüks aracın kaza anı kameraya yansıdı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, geceliği 50 bin liraya taş ev kiraladı
Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, geceliği 50 bin liraya taş ev kiraladı
Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm
Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm
Kaçak elektrik hattı çekerken yakalanan adam, masum rolü yaparak kendisini savunmaya çalıştı
Kaçak elektrik hattı çekerken yakalanan adam, masum rolü yaparak kendisini savunmaya çalıştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Mustafa Varank Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Hülya Avşar Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Adem Büyük Bülent Uygun Mete Kalkavan Ivan Obradovic
Daha Fazla Futbolcu Türk Lirası Esra Albayrak Berat Albayrak
Şu an buradasınız: Aydın'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 19:27:00. #1.15#
title