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Aydın'da 2 otomobil çalan kişi tutuklandı

AA - Necip Uyanık - Güncel
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Aydın'da 2 otomobil çalan kişi tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde 2 otomobil çaldığı tespit edilen kişi tutuklandı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde 2 otomobil çaldığı tespit edilen kişi tutuklandı.

Ortaklar Mahallesinde ikamet eden Ş.E. ile ilçe merkezinde oturan E.İ'nin otomobillerinin çalınmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, araçları E.E'nin (22) çaldığını tespit etti.

Yapılan operasyonla yakalanan E. E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Necip Uyanık - Güncel

Germencik, Ortaklar, Otomobil, Aydın, Güncel, Haberler

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