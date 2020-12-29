Aydın'da 2 mahkum firar etti
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Aydın'da 2 mahkum firar etti

29.12.2020 18:39 | Son Güncelleme: 29.12.2020 18:43
Aydın'da 2 mahkum firar etti

Aydın Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'ndan 2 mahkum firar etti.

Aydın Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'ndan 2 mahkum firar etti.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'na tutuklu bulunan iki mahkumun yapılan sayımda cezaevinde olmadığını tespit edildi. Görevliler durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. Cezaevinden firar eden Barış E. (23) ve Servet Ş. 'nin (18) yakalanması için çalışma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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