Aydın'da 2 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı
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Aydın'da 2 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Aydın'da 2 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Necip Uyanık - Haberler | Güncel

Aydın'ın Germencik ilçesinde 2 kişiyi silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde 2 kişiyi silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Çamköy Mahallesi'nde taraflar arasında çıkan silahlı kavgada İ.A. (34) ile R.A'yı (31) yaraladığı belirlenen M.D. (37) Germencik Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından sevk edildiği Germencik Adliyesinde tutuklanan M.D, Aydın Cezaevine gönderildi.

Silahla göğsünden yaralanan İ.A'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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