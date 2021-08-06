Aydın'da 2 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde 2 kişiyi silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde 2 kişiyi silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Çamköy Mahallesi'nde taraflar arasında çıkan silahlı kavgada İ.A. (34) ile R.A'yı (31) yaraladığı belirlenen M.D. (37) Germencik Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından sevk edildiği Germencik Adliyesinde tutuklanan M.D, Aydın Cezaevine gönderildi.
Silahla göğsünden yaralanan İ.A'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık