Aydın'da 2. kattan düşen inşaat işçisi yaralandı
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Aydın'da 2. kattan düşen inşaat işçisi yaralandı

04.03.2021 08:51 | Son Güncelleme: 04.03.2021 08:54
Aydın'da 2. kattan düşen inşaat işçisi yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde çalıştığı inşaatta yüksekten düşen işçi yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde çalıştığı inşaatta yüksekten düşen işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Ortaklar Mahallesi Yala Sokak'taki bir inşaatta çalışan T.T. (57) çalıştığı sırada 2. kattan zemine düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan kişi tedavi altına alındı.

T.T'nin vücudunda kırıklar meydana geldiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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