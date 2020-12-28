Aydın'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Aydın'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

28.12.2020 16:13 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:16
Aydın'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Aydın'da iki firmadan hırsızlık yaptığı ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da iki firmadan hırsızlık yaptığı ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İncirliova ve Germencik ilçelerindeki iki firmada meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Bölgelerdeki 12 güvenlik kamerasının 76 saatlik görüntüsünü izleyen ekipler, şüphelilerin S.Ü. ve O.K. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, operasyonla gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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