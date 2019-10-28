28.10.2019 18:36

Aydın'da 2 bin ton pamuk yandı

AYDIN'ın Germencik ilçesindeki bir pamuk deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin güçlükle kontrol altına aldığı yangında, 2 bin ton pamuk, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ovakaraağaç Mahallesi yakınlarında Zafer ve Tamer Çetinel kardeşlere ait pamuk deposunda, bugün saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İşçilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iş makineleri de destek verdi. Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında, 2 bin ton pamuk yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle gökyüzü siyaha büründü. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA