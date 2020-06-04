Aydın'da 2 bin 905 sokak hayvanı sahiplenildi Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılının Nisan ayında sokak hayvanlarının yuvaya kavuşturulması amacıyla başlatılan 'Satın alma sahiplen' kampanyası kapsamında bu güne kadar 2 bin 905 hayvanın barınaktan sahiplendirildiği belirtildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılının Nisan ayında sokak hayvanlarının yuvaya kavuşturulması amacıyla başlatılan 'Satın alma sahiplen' kampanyası kapsamında bu güne kadar 2 bin 905 hayvanın barınaktan sahiplendirildiği belirtildi.

Ev hayatından sonra sokağa terkedilen hayvanların ciddi sıkıntı yaşadığını belirten Aydın Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü yetkilileri, "Vakit geçirmek ya da bir heves uğruna alınıp daha sonra sokağa bırakılan canlar evdeki yaşamdan sonra sokakta çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Bu nedenle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu tarafından 2018 yılının Nisan ayında başlatılan 'Satın alma sahiplen' kampanyamız yoğun ilgi gördü. Özellikle korona sürecinde evdekal sürecinde yalnızlığını gidermek isteyenlerin de yoğunluğu ile son dönemde daha fazla sahiplenme oldu" diye konuştular.

"Süreç normale dönünce dostlarınızı terk etmeyin"

Aydın Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü yetkilileri, özellikle yalnızlığını gidermek ve evde neşe olması için hayvan sahiplenenlerinin süreç sona erdikten sonra da dostlarını sahip çıkmalarını isteyerek, "Hayvan sahiplenmek ciddi sorumluluk gerektirir. Süreç kapsamında birçok vatandaşımız hayvan sahiplendi. Zor günlerini bu dostları ile paylaştı. Süreç sona erdiğinde kimse edindiği bu hayvanları sokağa terk etmesin. Onlar konuşamasalar da hisleri ve duyguları olan canlılar" diye konuştular. - AYDIN

Kaynak: İHA