Aydın'da 1900 yıllık mezar taşını satmaya çalışan 5 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da 1900 yıllık mezar taşını satmaya çalışan 5 kişi yakalandı

AA / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel
Aydın'da 1900 yıllık mezar taşını satmaya çalışan 5 kişi yakalandı

Aydın'da, 1900 yıl öncesine ait yaklaşık 1 ton ağırlığındaki mezar taşını satmaya çalışan 5 şüpheli gözaltına aldı.

AYDIN (AA) - Aydın'da, 1900 yıl öncesine ait yaklaşık 1 ton ağırlığındaki mezar taşını satmaya çalışan 5 şüpheli gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin Ortaklar Mahallesi'nde tarihi bir mezar taşını satmaya çalıştığı yönünde ihbar aldı.

Müşteri gibi davranan jandarma ekipleri, şüphelilerle iletişime geçti.

Jandarma, buluşma yerinin ardından bu kişilerle mezar taşının gömülü olduğu Dağyeniköy Mahallesi'ne gitti.

Jandarma ekipleri, mezar taşının çıkartıldığı esnada H.E, K.E, A.E, İ.K. ve E.İ'yi gözaltına aldı.

Yaklaşık 1 ton ağırlığındaki mezar taşı incelenmek üzere Aydın Müze Müdürlüğüne götürüldü.

Roma dönemine ait olan ve üzerinde kabartma bulunan taşın 1900 yıllık olduğu belirtildi.

Aydın'da 1900 yıllık mezar taşını satmaya çalışan 5 kişi yakalandı

İstanbul merkezli 7 ilde terör örgütü DHKPC operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 7 ilde terör örgütü DHKP/C operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

 Ağrı, Erzurum ve Kars'ta Eren Kış-10 operasyonu başlatıldı

Ağrı, Erzurum ve Kars'ta Eren Kış-10 operasyonu başlatıldı

 Son dakika: Ağrı, Kars ve Erzurum'da 'Eren Kış-10 Operasyonu' başlatıldı

Son dakika: Ağrı, Kars ve Erzurum'da 'Eren Kış-10 Operasyonu' başlatıldı

AA / Ferdi Uzun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title