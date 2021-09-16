Aydın'da 19 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Aydın'da 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aydın'da 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından Aydın İl Göç idaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Aydın'da 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

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