Aydın'da 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri
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Aydın'da 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri

18.03.2021 14:44 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:02
Aydın'da 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri

Kacatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Kacatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi. Törende konuşan Okul Müdürü Sadettin Yabaş, geleceğe yön verebilmek için geçmişin iyi bilinmesi ve tarihten ders alınması gerektiğini belirterek "Şehitlerimizin hatıralarını ve tarihimizi sürekli canlı tutmalıyız" dedi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla okul bahçesinde pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen anma programına öğrenci ve öğretmenler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda okul öğretmenleri ve öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Çanakkale Savaşları'nın sıradan bir savaş olmadığını ve Çanakkale Zaferi, ile adeta tarihin akışının değiştiğini belirten Okul Müdürü Sadettin Yabaş, geleceğine yön vermek isteyen gençlerin tarihine özellikle de Çanakkale Savaşı'nı iyi irdelemesini istedi. 1915 yılında Mektebi Tıbbıye-i Şahane'ye kaydolan 1. sınıf öğrencilerinin tamamının Çanakkale'de şehit düştüğü için okulun 1921 yılında hiç mezun veremediğini hatırlatan Yabaş, "Çanakkale zaferimizin 106. Yıl dönümünde, 'Çanakkale'yi geçilmez kılarak, kahramanlık destanı yazan ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan tüm şehit ve gazilerimizi saygı minnet ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bu ülke bu günlere kolay gelmedi. O tarihte bu ülkenin aziz milleti çoluk çocuk, kadın erkek demeden namus bildikleri vatanı korumak, milleti yaşatmak için, anadan, babadan,yardan ve serden vaz geçtiler. Kendi varlıklarını Türk varlığına armağan ettiler. Şimdi Çanakkale sırtlarında yatıyorlar. Ruhları şad olsun. Bize düşen görev, onların hatıralarını canlı tutmak ve açtıkları yolda yürüyerek varlığımızı Türk milletinin varlığına armağan etmektir" diye konuştu. - AYDIN

Aydın'da 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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