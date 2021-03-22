Aydın'da 18 kişi KGYS'ye takıldı
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Aydın'da 18 kişi KGYS'ye takıldı

22.03.2021 17:32 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:45
Aydın'da 18 kişi KGYS'ye takıldı

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen korona denetimleri kapsamında kurallara uymadığı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından tespit edilen 18 kişiye işlem yapıldı.

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen korona denetimleri kapsamında kurallara uymadığı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından tespit edilen 18 kişiye işlem yapıldı.

Kontrollü normalleşme süreci ile birlikte kentin birçok alanında hayat normale dönerken, Aydın genelinde yapılan denetimler de aralıksız devam ediyor. Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda son 6 günde kurallara uymadığı tespit edilen vatandaşlar denetlendi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından 15-21 Mart tarihleri arasında kurallara uymadığı tespit edilen 193 kişi ikaz edilirken maske takmayan 11 kişi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde de kural ihlali yapan 7 kişi olmak üzere toplam 18 kişiye idari para cezası uygulandı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada "KGYS kameralarından, ilimiz farklı noktalarında Covid-19 tedbirleri kapsamında tespit edilen ihlal görüntüleri ile ilgili olarak sevk edilen ekipler tarafından toplam 193 şahıs ikaz edilmiş, 11 şahsa maske takmamaktan, 7 şahsa da sokağa çıkma yasağını ihlalden olmak üzere toplam 18 şahsa idari işlem yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Aydın'da 18 kişi KGYS'ye takıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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