Aydın'da 18 bin öğrenci ter döktü
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Aydın'da 18 bin öğrenci ter döktü

Aydın'da 18 bin öğrenci ter döktü Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 18 bin 587 öğrenci Liselere Geçiş Sistemi sınavında ter döktü.

20.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:06

Aydın'da 18 bin öğrenci ter döktü

AYDIN - Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 18 bin 587 öğrenci Liselere Geçiş Sistemi sınavında ter döktü. Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav bugün gerçekleştirildi. Aydın genelinde 240 ortaokulda gerçekleştirilen sınavda 18 bin 587 öğrenci ter dökerken, bin 191 sınav salonunda ise 3 bin 202 öğretmen görevlendirildi. İki oturumdan oluşan sınavda 90 soru üzerinden sınav yapıldı.

Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de sabah saatlerinde çocuklarını okula getiren velilerin de heyecanlı olması dikkat çekti. Sınav öncesinde Covid-19 pandemisi dolayısıyla gerekli tedbirler alınırken, velilerin de okul bahçesine girmesine izin verilmedi. Kapıların açılması ile tek tek içeriye alınan öğrencilere el dezenfektanı verilirken, okul görevlileri ve emniyet ekipleri tarafından sık sık sosyal mesafe ve maske uyarıları yapıldı.

"Başaramayacağımız hedeflerimiz yok"

Sınav öncesi heyecanlı olan öğrencilerden Sena Metin, salgın dönemindeki dezavantajlarını avantaja çevirmeye çalıştıklarını ifade ederek "Çok çalıştık. Hakkımızı alacağımızı düşünüyoruz. Hedefler büyük, başaramayacağımız hedeflerimiz yok. Heyecanımız hiç yok, bayağı çalıştık. Deneme sınavlarında bunu yapacağımızı gördük. Mutluyuz, bir yükten kurtuluyoruz" dedi.

Bir diğer öğrenci Alara Duman ise "Ufak bir heyecanım var. Umarım, heyecanımı kontrol edip güzel bir sınav geçiririm. Normalde de zaten evde çalışan birisiyim. Bu yüzden benim için çok fazla sıkıntı olmadı. Aksine daha da motive bir şekilde çalıştım. Öğretmenlerimle telefonla ulaştım, çözemediğim soruları onlara sordum" şeklinde konuştu.

Merakla çocuklarını beklediler

Okul önünde heyecanlı ve meraklı bir şekilde çocuklarını bekleyen veliler de "Çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. İnşallah istedikleri yerlere ulaşırlar" dedi. Sınav bitimine kadar okul önünden ayrılmayan velilerin bazıları kitap okuyarak, bazıları dua ederek bazıları da diğer veliler ile sohbet ederek çocuklarının çıkmasını bekledi.

Aydın'da 18 bin öğrenci ter döktü

Kaynak: İHA

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