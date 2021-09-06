AYDIN'DA 177 BİN 490 ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPTI

AYDIN'da, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı, Osmanbükü Ekrem Çiftçi İlkokulunda yapılan törenin ardından 853 okulda 177 bin 490 öğrenci aylar sonra ders başı yaptı.

AYDIN'da, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı, Osmanbükü Ekrem Çiftçi İlkokulunda yapılan törenin ardından 853 okulda 177 bin 490 öğrenci aylar sonra ders başı yaptı.

İncirliova'nın Osmanbükü Mahallesi Ekrem Çiftçi İlkokulunda yapılan törenle 1.5 yıl sonra öğrenciler, ders başı yaptı. Aydın'da 853 okulda 177 bin 490 öğrenci burada yapılan törenle 2021-2022 eğitim öğretim yılı törenine; Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, daire müdürleri ve öğrenci velileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Vali Aksoy ve beraberindekiler sınıfları gezerek, öğrencilere yeni ders yılında başarılar diledi. Sıra dışı sınıf olarak bilinen ve öğrencilerin ranzalarda ve yerde ders gördükleri sınıfta da inceleme yapan Vali Aksoy, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Törende konuşan Vali Hüseyin Aksoy, Pandemi nedeniyle yaklaşık 1.5 yıldır çocuklarımız yüz yüze eğitimden uzaktan eğitim almak üzere eğitimlerini sürdürmeye çalıştılar. Bugün itibariyle tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de yüz yüze eğitim konusunda 853 okulda bugün itibariyle eğitimi başlanmış bulunuyoruz. Eğitimin aksamadan sürdürülebilmesi bizlere bağlı. Bizim kurallara ne derece uyum sağladığımıza bağlı. O bakımdan eğitimin düzenli bir şekilde sürdürülebilmesi ve kesintiye uğramaması için konan kurallara toplumun bütün kesimlerinin büyük titizlikle uyması büyük önem taşımaktadır. Maske, mesafe ve hijyen koşulları olmazsa olmazımızdır. Bu konuda bütün kişi ve kurumların konulan kurallara büyük bir hassasiyetle uyması okullarımızın açık kalması konusundaki destekleyici isteklerimizin başında geliyor dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı