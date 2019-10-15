Aydın'da 172 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da 172 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 172 düzensiz göçmen yakalandı.

15.10.2019 15:57
Aydın'da 172 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 172 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Panayır Adası ve Didim açıklarında 4 lastik botu durdurdu.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 146 Suriye, 15 Somali, 8 Filistin, 1 Irak, 2 Yemen uyruklu 172 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et