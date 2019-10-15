Aydın'da 172 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 172 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 172 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Panayır Adası ve Didim açıklarında 4 lastik botu durdurdu.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 146 Suriye, 15 Somali, 8 Filistin, 1 Irak, 2 Yemen uyruklu 172 düzensiz göçmen yakalandı.
Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.