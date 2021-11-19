Aydın'da 17 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Aydın'da 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aydın'da 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'da iki ayrı operasyonda Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'da iki ayrı operasyonda Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botlar tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 lastik bot içerisindeki toplam 10 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bir diğer olayda ise Kuşadası ilçesi Poyraz Kayalıkları üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen ve kendi imkanlarıyla karaya çıkan 7 düzensiz göçmen kayalıklar üzerinden kurtarıldı. Kurtarılan 17 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Aydın'da 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'da 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

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