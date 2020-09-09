Aydın'da 16 kaçak göçmen kurtarıldı
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Aydın'da 16 kaçak göçmen kurtarıldı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 16 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Aydın'da 16 kaçak göçmen kurtarıldı
09.09.2020 23:58 | Son Güncelleme: 10.09.2020 00:03

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 16 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 04.00 sıralarında can salı içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 16 kaçak göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 16 kaçak göçmen karaya çıkarıldı.


Kaynak: DHA

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