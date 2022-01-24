Aydın'da 155 kişiye Kovid-19 uyarısı - Haberler
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Aydın'da 155 kişiye Kovid-19 uyarısı

Aydın'da 155 kişiye Kovid-19 uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın genelinde Korona virüs denetimleri kapsamında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından son bir haftada kurallara uymadığı tespit edilen 155 kişi uyarıldı.

Aydın genelinde Korona virüs denetimleri kapsamında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından son bir haftada kurallara uymadığı tespit edilen 155 kişi uyarıldı.

Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında son bir haftalık denetim raporları kamuoyu ile paylaşıldı. Valilik tarafından yapılan paylaşımda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından 17-23 Ocak 2022 tarihleri arasında kurallara uymadığı tespit edilen 155 kişi uyarıldı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, " Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından, ilimiz farklı noktalarında Kovid-19 tedbirleri kapsamında tespit edilen ihlal görüntüleri ile ilgili olarak sevk edilen ekipler tarafından toplam 155 şahıs ikaz edilmiştir. " ifadelerine yer verildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Koronavirüs, Aydın, Ocak, 3. Sayfa, Haber

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