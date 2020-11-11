Aydın'da 1505 personelle Korona virüs denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aydın'da 1505 personelle Korona virüs denetimi

11.11.2020 12:09 | Son Güncelleme: 11.11.2020 12:13
Aydın'da 1505 personelle Korona virüs denetimi

Aydın'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında 400 ekip 1505 personelle gerçekleştirilen denetimlerde, tedbirlere uymayan kişi ve işletmelere 27 bin 230 TL para cezası uygulandı.

Aydın'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında 400 ekip 1505 personelle gerçekleştirilen denetimlerde, tedbirlere uymayan kişi ve işletmelere 27 bin 230 TL para cezası uygulandı.

Aydın il genelinde yapılan denetimlerde 1505 personel görev yaptı. Kovid-19 ile ilgili alınan kararlara uyulup uyulmadığının bakıldığı denetimlerde, 126 şehirlerarası, 514 şehir içi toplu ulaşım araçları, 113 ticari taksi, 8 pazar yeri, 796 iş yeri denetlendi. 139 iş yeri uyarılırken, maske takmayan 6 kişiye cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimde kovid-19 tedbirlerine uymayan kişi ve işletmelere 27 bin 230 TL para cezası uygulanırken, izolasyon kurallarına uymayan 43 kişi KYK yurtlarında karantinaya alındı.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada denetimlere aralıksız devan edileceği kaydedildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Dalaman'da yolcu araçlarına korona virüs denetimi yapıldı
Dalaman'da yolcu araçlarına korona virüs denetimi yapıldı
Sungurlu'da korona virüs denetimi
Sungurlu'da korona virüs denetimi
Aydın'da 145 bin lira korona virüs cezası uygulandı
Aydın'da 145 bin lira korona virüs cezası uygulandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel İlham Aliyev Vladimir Putin Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Madonna İlker Aksum Türkan Şoray
Spor Fatih Terim Mehmet Topal Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Malcolm Thomas
Daha Fazla Kasım İstifa Deprem Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın'da 1505 personelle Korona virüs denetimi - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 12:14:03. #1.15#
title