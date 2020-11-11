Aydın'da 1505 personelle Korona virüs denetimi

Aydın'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında 400 ekip 1505 personelle gerçekleştirilen denetimlerde, tedbirlere uymayan kişi ve işletmelere 27 bin 230 TL para cezası uygulandı.

Aydın'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında 400 ekip 1505 personelle gerçekleştirilen denetimlerde, tedbirlere uymayan kişi ve işletmelere 27 bin 230 TL para cezası uygulandı.

Aydın il genelinde yapılan denetimlerde 1505 personel görev yaptı. Kovid-19 ile ilgili alınan kararlara uyulup uyulmadığının bakıldığı denetimlerde, 126 şehirlerarası, 514 şehir içi toplu ulaşım araçları, 113 ticari taksi, 8 pazar yeri, 796 iş yeri denetlendi. 139 iş yeri uyarılırken, maske takmayan 6 kişiye cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimde kovid-19 tedbirlerine uymayan kişi ve işletmelere 27 bin 230 TL para cezası uygulanırken, izolasyon kurallarına uymayan 43 kişi KYK yurtlarında karantinaya alındı.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada denetimlere aralıksız devan edileceği kaydedildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı