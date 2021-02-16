Aydın'da 140 litre sahte içki ele geçirildi
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Aydın'da 140 litre sahte içki ele geçirildi

16.02.2021 16:45 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:48
Aydın'da 140 litre sahte içki ele geçirildi

Aydın'ın Çine ilçesinde bir otomobilde 140 litre sahte içki ele geçirildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde bir otomobilde 140 litre sahte içki ele geçirildi.

Kentte sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı istihbaratı alan Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, çalışma başlattı.

Operasyon kapsamında, T.K. yönetimindeki 35 ACM 062 plakalı otomobili sanayi sitesinde durduran ekipler, yaptıkları aramada 5'er litrelik şişelerde toplam 140 litre sahte rakı ele geçirdi.

T.K, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı

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