Aydın'da 14 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Aydın'da 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'da 14 düzensiz göçmen kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yunan unsurları tarafından Türk karasularına bırakılan 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yunan unsurları tarafından Türk karasularına bırakılan 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Didim açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu görevlendirilerek bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan can salı içerisindeki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Aydın'da 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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