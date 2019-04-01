Aydın'da 14 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi: 5 Gözaltı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yaklaşık 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 şüphelinin Efeler ilçesinde akaryakıt kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Bunun üzerine teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, Efeler ilçesindeki Sanayi Bölgesi'ne operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 14 bin litre karışımlı akaryakıt, 18 akaryakıt tankı, 6 varil, 7 aktarma borusu, 4 pompa, 63 bidon, 1 katı ve sıvı atık yağı ayrıştıran filtre makinesi ile 25 kilogramlık 44 filtrelemede kullanılan toprak ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

- Aydın

Kaynak: DHA