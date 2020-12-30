Aydın'da 13 şişe kaçak içki ele geçirildi
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Aydın'da 13 şişe kaçak içki ele geçirildi

30.12.2020 19:09 | Son Güncelleme: 30.12.2020 19:12
Aydın'da 13 şişe kaçak içki ele geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde 13 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı içki ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde 13 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı içki ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Didim Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, uyuşturucu kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik operasyon düzenledi.

Bu kapsamda belirlenen adreste arama yapan ekipler, 13 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı içki ile bir miktar esrar ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan E.T, emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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