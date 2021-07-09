Son dakika haber: 13 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: 13 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Aydın'da yedikleri yemeklerden zehirlendikleri iddia edilen 13 işçi hastaneye kaldırıldı.

Aydın'da yedikleri yemeklerden zehirlendikleri iddia edilen 13 işçi hastaneye kaldırıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Selahattin Gökozan Bulvarı Göyaka Mahallesi Çine Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir turşu fabrikasında 13 işçi öğle yemeği yedikten sonra akşam saatlerinde rahatsızlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan 13 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Son dakika haber: 13 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber: 13 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber: 13 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber: 13 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Mağdurların zararları mal varlığımdan karşılansın
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Mağdurların zararları mal varlığımdan karşılansın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şevval Sam Kartal Tibet Levent Yüksel İbrahim Selim
Spor Balotelli Arda Turan Mesut Özil Salih Uçan Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: 13 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 05:57:47. #1.15#

title