Aydın'da 13 bin 285 üreticiye çiğ süt destekleme ödemesi yapılacak - Haberler Ekonomi
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Aydın'da 13 bin 285 üreticiye çiğ süt destekleme ödemesi yapılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Aydın'da 13 bin 285 üreticiye çiğ süt destekleme ödemesi yapılacak

Aydın'da 13 bin 285 üreticiye 2021 yılı; Nisan, Mayıs ve Haziran dönemi için 41 milyon 893 bin 931 TL çiğ süt destekleme ödemesi yapılacak.

AYDIN (İHA) - Aydın'da 13 bin 285 üreticiye 2021 yılı; Nisan, Mayıs ve Haziran dönemi için 41 milyon 893 bin 931 TL çiğ süt destekleme ödemesi yapılacak.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2021 yılı; Nisan, Mayıs ve Haziran dönemi çiğ süt destekleme ödemelerinin yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, T.C. kimlik numarasının son rakamı 6, 8 olanlara 5 Kasım Cuma günü saat 18.00'dan sonra, T.C. kimlik numarasının son rakamı 0, 2 ve 4 olanlara 12 Kasım Cuma günü saat 18.00'dan sonra ödeme yapılacak. Ödemeler kapsamında, Aydın'da 13 bin 285 üreticiye, 159 milyon 360 bin 566, 18 litre süt için 41 milyon 893 bin 931,18 TL ödeme yapılacağı belirtildi. - AYDIN

Aydın'da 13 bin 285 üreticiye çiğ süt destekleme ödemesi yapılacak

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