Aydın'da 129 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'da 129 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 129 düzensiz göçmen yakalandı.

27.01.2020 21:34 | Son Güncelleme: 27.01.2020 22:06
Aydın'da 129 düzensiz göçmen yakalandı

'ın ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 129 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim açıklarında devriye faaliyeti yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, ayrı operasyonlarda 3 lastik botu durdurdu.

Aralarında çocukların da bulunduğu 129 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuna alındıktan sonra kıyıya çıkartıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Kaynak: AA
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