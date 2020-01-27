Aydın'da 129 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 129 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 129 düzensiz göçmen yakalandı.
Didim açıklarında devriye faaliyeti yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, ayrı operasyonlarda 3 lastik botu durdurdu.
Aralarında çocukların da bulunduğu 129 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuna alındıktan sonra kıyıya çıkartıldı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.