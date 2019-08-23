Aydın'da 129 düzensiz göçmen yakalandı

23.08.2019 14:06

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 129 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 4 farklı bölgede lastik botlarla denize açılan yabancı uyrukluları tespit etti.

Operasyonlarda 80'i Suriye, 23'ü İran, 10'u Kongo, 8'i Filistin, 5'i Somali, biri Senegal, biri Sudan ve biri Gine uyruklu 129 kişi yakalandı.

Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA