Aydın'da 1258 gram metamfetamin ele geçirildi

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde 1258 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde 1258 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 17 Mayıs 2021-23 Mayıs 2021 tarihleri arasında 86 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 93 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 4 şüpheli tutuklandı. 2 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Emniyet ve Jandarma birimlerince bu zaman diliminde 1258,62 gram Metamfetamin, 28 gram Sentetik Kannabinoid, 11 adet Sentetik Ecza, 55,555 gram Kubar Esrar,26 gram Eroin, 6 adet ecstasy, 1370 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı