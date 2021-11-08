Aydın'da 115 kişiye Kovid-19 uyarısı yapıldı - Haberler
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Aydın'da 115 kişiye Kovid-19 uyarısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aydın'da 115 kişiye Kovid-19 uyarısı yapıldı

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen Korona virüs denetimleri kapsamında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından kurallara uymadığı tespit edilen 115 kişi uyarıldı.

AYDIN (İHA) - Aydın genelinde aralıksız sürdürülen Korona virüs denetimleri kapsamında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından kurallara uymadığı tespit edilen 115 kişi uyarıldı.

Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında son bir haftalık denetim raporları kamuoyu ile paylaşıldı. Valilik tarafından yapılan paylaşımda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından 01-07 Kasım 2021 tarihleri arasında kurallara uymadığı tespit edilen 115 kişi uyarıldı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından, ilimiz farklı noktalarında Kovid-19 tedbirleri kapsamında tespit edilen ihlal görüntüleri ile ilgili olarak sevk edilen ekipler tarafından toplam 115 şahıs ikaz edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

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