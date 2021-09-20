Aydın'da 114 şahsa Kovid-19 uyarısı - Haberler
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Aydın'da 114 şahsa Kovid-19 uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aydın'da 114 şahsa Kovid-19 uyarısı

Aydın'da Kent Güvenlik Yönetimi Merkezi (KGYS) kameraları tarafından tespit edilen, Sosyal Mesafe, Maske, Sokağa Çıkma ihlalini gerçekleştiren 114 kişi uyarıldı.

Aydın'da Kent Güvenlik Yönetimi Merkezi (KGYS) kameraları tarafından tespit edilen, Sosyal Mesafe, Maske, Sokağa Çıkma ihlalini gerçekleştiren 114 kişi uyarıldı.

Aydın Valiliği'nden konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından, ilimiz farklı noktalarında Kovid-19 tedbirleri kapsamında tespit edilen ihlal görüntüleri ile ilgili olarak sevk edilen ekipler tarafından toplam 114 şahıs ikaz edilmiştir" denildi. - AYDIN

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