Aydın'da "112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" şehir turuyla kutlandı
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Aydın'da "112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" şehir turuyla kutlandı

06.12.2020 09:29 | Son Güncelleme: 06.12.2020 09:32
Aydın'da

Aydın'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Aydın'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde başlayan etkinlikte 112 Acil Sağlık personeli, 4 ambulans ve UMKE aracıyla kentte tur attı.

Sirenler eşliğinde gerçekleştirilen tur, Atatürk Kent Meydanı'nda sonlandırıldı.

Etkinliğe ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan paramedik Anıl Savaş, 112 Acil Sağlık hizmetlerinin, her zaman vatandaşın yanında olduğunu kaydetti.

Halka 7 gün 24 saat sağlık hizmeti sunmaktan gurur duyduklarını belirten Savaş, "Vatandaşlarımızdan bu süreçte sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmelerini, maske ve mesafe kurallarına uymalarını istiyoruz. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz budur." dedi.

Açıklamanın ardından sağlık çalışanları Türk bayrağı açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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