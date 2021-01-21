Aydın'da 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına hizmet içi eğitim verildi

Aydın'da açılacak 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına hizmet içi eğitim verildi.

Kentte yapımı tamamlanan ve açılış için gün sayılan 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları, Adnan Menderes Üniversitesinde eğitim aldı.

Program kapsamında 30 çağrı alıcı personele, ilk yardım, insan ilişkileri ve iletişim teknikleri, stres yönetimi, mesleki gelişim, problem belirleme ve çözüm teknikleri, grup çalışması, etkili ve güzel konuşma, hızlı klavye kullanımı, bilgi gizliliği ve güvenliği, sayısal harita kullanımı ve temel hukuk bilgisi konularında eğitim verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun