Aydın'da 111 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 111 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 111 düzensiz göçmen yakalandı.
Didim açıklarında devriye faaliyetini sürdüren Sahil Güvenlik ekiplerince, farklı noktalarda ve farklı saatlerde içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu 3 lastik bot durduruldu.
Ekiplerce lastik botlardaki aralarında çocukların da bulunduğu 89 Suriye, 16 Filistin, 3 Afganistan ve 3 Mısır uyruklu 111 düzensiz göçmen yakalandı.
Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.