Aydın'da 111 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'da 111 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 111 düzensiz göçmen yakalandı.

14.01.2020 03:30 | Son Güncelleme: 14.01.2020 03:46
Aydın'da 111 düzensiz göçmen yakalandı

'ın ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 111 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim açıklarında devriye faaliyetini sürdüren Sahil Güvenlik ekiplerince, farklı noktalarda ve farklı saatlerde içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu 3 lastik bot durduruldu.

Ekiplerce lastik botlardaki aralarında çocukların da bulunduğu 89 Suriye, 16 Filistin, 3 Afganistan ve 3 Mısır uyruklu 111 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaynak: AA
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