Aydın'da 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde hakkında 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmada "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan A.K'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

Hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş 11 yıl 9 ay hapis cezası olan A.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.