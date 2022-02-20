Aydın'da 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
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Aydın'da 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA, Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'da 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde hakkında 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine teslim edildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde hakkında 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmada "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan A.K'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

Hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş 11 yıl 9 ay hapis cezası olan A.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Uyuşturucu, İncirliova, Hisarcık, Aydın, Güncel, Haberler

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