Aydın'da 109 yaşındaki Ayşe Nine'ye Kadınlar Günü kutlaması
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Aydın'da 109 yaşındaki Ayşe Nine'ye Kadınlar Günü kutlaması - Haber
Dünya Kadınlar Günü, Germencik, Torun, Aydın, Güncel

Aydın'da 109 yaşındaki Ayşe Nine'ye Kadınlar Günü kutlaması

Aydın'ın Germencik ilçesinde yaşayan 109 yaşındaki Ayşe Saydak'a ilçe belediye başkanı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sürpriz kutlama yapıldı.

08.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:46
Aydın'da 109 yaşındaki Ayşe Nine'ye Kadınlar Günü kutlaması

Aydın'ın Germencik ilçesinde yaşayan 109 yaşındaki Ayşe Saydak'a ilçe belediye başkanı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sürpriz kutlama yapıldı.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 7 torun sahibi Ayşe Saydak'ı ziyaret etti.

Saydak'ın kadınlar gününü kutlayıp çiçek veren Öndeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayşe Nine'nin ilçenin en yaşlısı olduğunu söyledi.

Öndeş, "Annemizin yanına geldik. Hal hatırını sorduk. Elini öptük. Allah sağlıklı uzun ömür versin. Böyle bir tarihe sahip olmak, ona bakmak her kula nasip olmaz. Dünya Kadınlar Günü'nde yaşlı kadınlarımızı ziyaret etmek bizim boynumuzun borcu." diye konuştu.

Saydak'ın kızı Dudu Kulak ise annesinin yaşayan bir tarih olduğunu, evde onun her şeyiyle kendisinin ilgilendiğini ifade etti.

Torun Hüseyin Kulak da anneannesinin Yörük kadını olduğunu belirterek, "Hep doğal beslendi. Süt, yoğurt, tereyağı, zeytinyağı, incir ile beslendi. Hastalığa bağlı rahatsızlığı var, o yüzden çok konuşamıyor." dedi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Avrupa ülkesinde bölge başkanı da virüse yakalandı Haber
Avrupa ülkesinde bölge başkanı da virüse yakalandı
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Komşuda en korkunç gün! 49 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti Haber
Komşuda en korkunç gün! 49 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haber
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi Haber
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi
'Hastayım' diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı Haber
"Hastayım" diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin Necmettin Erbakan
Magazin Levent Can Acun Ilıcalı Müslüm Gürses Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Berkay Şahin Sergen Yalçın İsmail Kartal Abdülkadir Ömür
Daha Fazla Türk Avrupa Yunanistan Denizlispor
Şu an buradasınız: Aydın'da 109 yaşındaki Ayşe Nine'ye Kadınlar Günü kutlaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 14:14:50. #1.15#