Aydın'da 1000 ton kapasiteli süt işleme tesisiyle Avrupa'ya ihracat hedefi Süt ve süt ürünlerinde Türkiye, Körfez ülkeleri ve Kuzey Afrika pazarlarına ihracat yapan bir süt ürünleri firması, Aydın'a 1000 ton kapasiteli, yaklaşık 500 istihdamın sağlanacağı yeni tesis kurmak üzere çalışmalara başladı.

Süt ve süt ürünlerinde Türkiye, Körfez ülkeleri ve Kuzey Afrika pazarlarına ihracat yapan bir süt ürünleri firması, Aydın'a 1000 ton kapasiteli, yaklaşık 500 istihdamın sağlanacağı yeni tesis kurmak üzere çalışmalara başladı.

AA muhabirine açıklama yapan Kaanlar Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Kaan, firma olarak Tekirdağ'da süt, Manisa'nın Akhisar ilçesinde de zeytin ürünleri ürettiklerini söyledi.

Yeni yatırımlar için yaklaşık 2,5 yıldır saha çalışması yaptıklarını aktaran Kaan, özellikle sütün hangi bölgelerde üretim artışı gösterdiğini ve lojistik bağlantıları araştırdıklarını, bu kapsamda Aydın'ın Buharkent ilçesini tercih ettiklerini ifade etti.

Buharkent Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikanın temellerini attıklarını belirten Kaan, şu bilgileri verdi:

"Tekirdağ'da 40'a yakın çeşit ürün üretiyoruz. Teknolojimizle dünyada iddialı bir konumdayız. El değmeden üretimin yapılabildiği, bir taraftan sütün girdiği diğer taraftan peynirin çıktığı bir sisteme sahibiz. Bunun daha iyisini Buharkent'e kurma niyetindeyiz. Süt ve süt ürünlerini içeren 150 milyon lira civarında bir yatırım yapılacak, 1000 ton kapasiteli olacak ve 500 kişiye istihdam sağlanacak."

Tekirdağ'daki tesisin yaklaşık 14 bin üreticiden süt aldığını, yeni tesisle aynı şekilde Aydın ve çevresinden de alıma başlayacaklarını bildiren Kaan, bunun bölge hayvancılığına önemli katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

Yeni tesisle ihracatı artırmayı planladıklarını aktaran Kaan, "Ağırlıklı Körfez ve Kuzey Afrika Bölgesi olmak üzere 32 ülkeye ihracatımız var. Buharkent'teki tesisimizle birlikte AB pazarına açılmak istiyoruz. Kuracağımız teknoloji AB standartlarının da üstünde olacak. Avrupa'ya ihracat imkanımız olacak. Bu da bize ciddi bir ivme katacak." ifadelerini kullandı.

"Samsun'a yatırım için arsamızı aldık"

Kovid-19 salgın sürecine rağmen yatırım yapmanın önemli olduğunu belirten Kaan, "Pandemiye rağmen biz bu yatırımı yapacağız. Bu pandemi bitecek. Bundan sonra Türkiye'nin önünü çok açık görüyoruz. Yatırım yapmak isteyenlere de Türkiye'nin doğru bir yer olduğunu söylemek istiyorum." diye konuştu.

Kaan, Samsun'un Kavak ilçesine de bir yatırım yapmayı planladıklarını belirterek, "Orada da tesis projemiz bitti. Arsamızı da aldık. Yatırıma çok yakın zamanda başlayacağız. Biraz yöresel ürünlere dönük bir işletme olacak. Karadeniz'in yöresel peynirleri var, Kuymak, telli peynirleri gibi, bunların üretimleri olacak. Tereyağı, eski kaşar ve tulum üretimimiz de olacak." bilgisini verdi.

Kaynak: AA