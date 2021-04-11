Aydın'da 10 mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Aydın'da 10 mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın'da 10 mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 10 mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 10 mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, vaka sayısının artması nedeniyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun olağanüstü toplandığı belirtildi.

Bu nedenle Yaykın Mahallesi'nde 10, Tekeliler, Aşağıgörle, Yukarıgörle, Karabağlar, Bingeç, Nargedik, Yolaltı, Yolüstü, Tepecik mahallelerinde ise 2 gün karantina uygulaması başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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