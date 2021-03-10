Son dakika haberi: Aydın'da 10 katlı binanın çatı katından atlayan Yusuf, öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: Aydın'da 10 katlı binanın çatı katından atlayan Yusuf, öldü

10.03.2021 20:18 | Son Güncelleme: 10.03.2021 20:50

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aydın'da 10 katlı binanın çatı katından atlayan Yusuf, öldüAYDIN'ın Efeler ilçesinde 10 katlı binanın çatı katına çıkan Yusuf T. (14) kendisini beton zemine bıraktı.

Aydın'da 10 katlı binanın çatı katından atlayan Yusuf, öldü

AYDIN'ın Efeler ilçesinde 10 katlı binanın çatı katına çıkan Yusuf T. (14) kendisini beton zemine bıraktı. Hastaneye kaldırılan Yusuf T. yaşamını yitirdi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Zeybek Mahallesi 5'inci Cadde'de meydana geldi. Yusuf T. 10 katlı binanın çatı katından henüz bilinmeyen bir nedenle kendisini attı. Gencin yerde kanlar içinde yattığını görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Yusuf T.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Aydın Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yusuf T. kurtarılamadı.

GÖRÜNTÜLÜ HABER

--------------

-Olay yerinden genel ve detay görüntü

Haber -Kamera: Cemal YILDIRIM/AYDIN, (DHA)

Son dakika haberi: Aydın'da 10 katlı binanın çatı katından atlayan Yusuf, öldü
Son dakika haberi: Aydın'da 10 katlı binanın çatı katından atlayan Yusuf, öldü
Son dakika haberi: Aydın'da 10 katlı binanın çatı katından atlayan Yusuf, öldü
Son dakika haberi: Aydın'da 10 katlı binanın çatı katından atlayan Yusuf, öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Cahit Özkan Ziya Selçuk Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Aleyna Tilki Hakan Taşıyan Pelin Öztekin
Spor Hakan Kutlu Ali Şansalan Halis Özkahya Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Suriye Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Aydın'da 10 katlı binanın çatı katından atlayan Yusuf, öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 20:51:32. #1.16#
title